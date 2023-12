Napoli: tre cortometraggi chiudono il progetto "Mix your media school"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sarà il cinema America Hall di Napoli a ospitare mercoledì prossimo, dalle 10.30 alle 13, la giornata conclusiva di "Mix your media school", il progetto di educazione all'immagine e nuovi media promosso dalla Fondazione Campania dei Festival diretta da Ruggero Cappuccio negli istituti scolastici primari e secondari. Momento clou dell'evento, moderato da un ospite d'eccezione come l'attore Giovanni Esposito, sarà la proiezione dei tre cortometraggi realizzati dagli studenti delle scuole che hanno partecipato al progetto: i tre istituti comprensivi Ic 4 "Sulmona - Catullo - Salesiane" di Pomigliano d'Arco, Ic 1 "Ariosto" di Arzano, Ic "Parco Verde" di Caivano, e le due scuole secondarie di secondo grado Isis "Alfonso Casanova" di Napoli e Iis "Francesco Saverio Nitti" di Portici. I lavori sono il frutto di laboratori formativi, teorici e pratici che, a partire dal mese di ottobre, hanno coinvolto 350 allievi, con l'obiettivo di educarli a un utilizzo delle library di materiali accessibili in rete e alla creazione di contenuti audiovisivi crossmediali, a partire dai quelli rilasciati con licenze e strumenti Creative commons, allargando il dibattito sulle questioni inerenti alla proprietà intellettuale e alla fruizione del patrimonio culturale attraverso una riflessione sui dispositivi propri delle nuove generazioni, tra cui i social network e le piattaforme di streaming.