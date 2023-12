© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia, l’Iran e Hamas sono accomunati dall’odio per la libertà. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante un discorso alla National Defense University a Washington. “Non hanno alcun riguardo per la vita umana e per l’ordine regionale e internazionale: ora le loro armi sono la propaganda e la disinformazione”, ha detto. (Was)