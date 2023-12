Camera: domani audizione Fedriga e Roberti su modifiche Statuto Fvg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 12, la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge sulle modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, svolge, in videoconferenza, l'audizione di Massimiliano Fedriga, presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e di Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione della Regione. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)