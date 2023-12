© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mar Cinese Meridionale: Filippine convocano ambasciatore Cina a Manila dopo incidenti - Le Filippine hanno convocato l’ambasciatore cinese a Manila, Huang Xilian, per protestare in merito agli incidenti avvenuti nel fine settimana tra unità navali dei due Paesi nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri filippino, Teresita Daza, nel corso di una conferenza stampa. La funzionaria ha aperto anche alla possibilità che il diplomatico cinese venga dichiarato “persona non grata”, ipotesi al momento “seriamente considerata” dal governo di Manila. In mattinata anche la Cina ha presentato formale protesta. "Le azioni delle Filippine minano gravemente la sovranità della Cina e mettono in pericolo la sicurezza delle sue navi e del personale di bordo", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, nella conferenza stampa odierna. (segue) (Res)