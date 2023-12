© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: Xinjiang, Pechino protesta contro ultime sanzioni imposte ai suoi funzionari - La Cina invita gli Stati Uniti a ritirare le sanzioni imposte ai suoi funzionari accusati di violare i diritti umani nella regione autonoma dello Xinjiang. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, nella conferenza stampa odierna, dopo le sanzioni annunciate dal dipartimento del Tesoro a carico di due funzionari cinesi la scorsa settimana. Washington ha disposto il congelamento degli asset detenuti da Gao Qi, ex capo della polizia nella prefettura autonoma kazakha di Ili, nello Xinjiang settentrionale, e Hu Lianhe, funzionario del dipartimento del lavoro del Fronte unito, che comprende una rete di organizzazioni direttamente controllata dal Partito comunista. Ad entrambi è stato inoltre interdetto l'accesso negli Stati Uniti. La Cina considera gli ultimi provvedimenti "una seria violazione delle basilari norme che governano le relazioni internazionali", ha detto Mao, secondo cui gli Stati Uniti "non hanno alcun diritto o titolo per criticare la situazione dei diritti umani nello Xinjiang". (segue) (Res)