- Taiwan: portaerei cinese Shandong rilevata nello Stretto per la prima volta in un mese - Il gruppo d'attacco della portaerei cinese Shandong ha attraversato oggi per la prima volta in un mese lo Stretto di Taiwan. Lo riferisce il ministero della Difesa taiwanese, che sta monitorando il transito della portaerei tramite i suoi sistemi d'intelligence e sorveglianza. L'ultimo avvistamento risale al 9 novembre, quando la Shandong ha attraversato lo Stretto in direzione nord dopo aver concluso un'esercitazione nel Mar Cinese Meridionale. Entrata in servizio nel 2019, la Shandong è la prima portaerei ad essere stata interamente costruita in Cina. (segue) (Res)