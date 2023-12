© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia: premier Anwar pronto ad annunciare ampio rimpasto di governo - Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, dovrebbe annunciare domani, 12 dicembre, il suo primo rimpasto di governo da quando ha assunto la guida dell’esecutivo, circa un anno fa. Lo riferisce l’agenzia di stampa nazionale “Bernama”, secondo cui una cerimonia d’insediamento dei nuovi ministri è già in programma per domani alle 14:30 ora locale. Stando al quotidiano “The Star”, che cita “fonti ben informate”, il rimpasto dovrebbe riguardare “diversi ministeri” e vedere il ritorno al governo di alcuni importanti membri del parlamento che già in passato hanno ricoperto ruoli ministeriali. Altri dovrebbero arrivare al governo per la prima volta. (Res)