Tanzania: ipotesi decesso vicepresidente, governo indaga su speculatori online

- Il ministro dell'Informazione della Tanzania Nape Nnauye ha disposto un'indagine per individuare i responsabili di alcune fake news che stanno circolando in rete sulla salute del vicepresidente Philip Mpango. In una dichiarazione, Nnauye ha ordinato alle agenzie statali competenti di agire contro coloro che diffondono speculazioni su dove si trovi il vicepresidente. "Qualsiasi libertà che violi la libertà di un'altra persona equivale a disobbedienza alla legge, non possiamo avere una società che la consideri normale", ha quindi scritto Nnauye su X (ex Twitter). Il vicepresidente è riapparso in pubblico dopo oltre un mese di assenza, periodo durante il quale sono state formulate diverse ipotesi, incluso il decesso. Mpango è stato visto in pubblico l’ultima volta il 31 ottobre mentre rappresentava la presidente Samia Suluhu Hassan durante un incontro virtuale dei leader della Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe (Sadc) e ha dichiarato di sentirsi ferito dalle speculazioni lette on line. "Ci sono foto che circolano che dicono che sono morto. È troppo presto, non ho completato il lavoro per cui Dio mi ha mandato", ha scritto Mpango sui social, affermando di essere stato all'estero per "incarichi speciali", senza fornire ulteriori dettagli. Nella sua comunicazione, il ministro dell'Informazione ha precisato che la sua direttiva e le indagini non sono una minaccia ma una mossa per "proteggere la libertà delle persone". Nel 2018, la Tanzania ha promulgato leggi severe contro la diffusione di “notizie false”, che sono state interpretate dai detrattori del governo come un modo per limitare la libertà di espressione. (Res)