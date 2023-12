Mps: Profumo a “Nova”, sono sempre stato sereno, passaggio importante anche per la banca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono sempre stato sereno”: lo ha detto ad “Agenzia Nova” l’ex presidente di Monte dei Paschi di Siena, Alessandro Profumo, commentando la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano ha assolto lui, l’Amministratore delegato Fabrizio Viola e l’ex presidente del consiglio sindacale di Mps, Paolo Salvadori, nel processo di secondo grado per falso in bilancio e aggiotaggio in relazione ai derivati Santorini e Alexandria. Profumo ha detto di essere sempre stato “certo della correttezza del nostro operato e fiducioso nella giustizia”. La sentenza, secondo l’ex Ad di Leonardo, rappresenta “un passaggio molto importante anche per la Banca Mps”. (Rin)