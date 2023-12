Viabilità: Milano Serravalle, su A50 Tangenziale Ovest dalle 22 di mercoledì 13 chiusure per lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società Milano Serravalle - Milano Tangenziali rende noto che per consentire i lavori di posa di una nuova fognatura in corrispondenza della barriera di Milano Ghisolfa di competenza Satap, verranno effettuate le seguenti chiusure: dalle ore 22 di mercoledì 13 dicembre alle ore 6 di giovedì 14 dicembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 in uscita per Torino da carreggiata Sud (direzione A1–Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo MI-Gallaratese per la successiva uscita da carreggiata Nord. Dalle ore 22 di giovedì 14 dicembre alle ore 6 di venerdì 15 dicembre 2023, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A4 in uscita per Torino dalla carreggiata Nord (direzione A8–Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Rho-Legnano per la successiva uscita da carreggiata Sud. (Com)