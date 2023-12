Lavoro: Cgil, Lazio regione più precaria d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati del ministero del Lavoro sull’andamento dell’occupazione nel terzo trimestre del 2023 "confermano il primato negativo del Lazio come regione più precaria d’Italia. A fronte di un saldo positivo di contratti attivati (+4,6 per cento) e di persone coinvolte (+6,5 per cento), nel Lazio, il rapporto tra cessazioni di contratti di lavoro e persone è dell’ 1,67 nel terzo trimestre e del 2,35 nei primi nove mesi del 2023 contro una media nazionale rispettivamente dell’1,27 e dell’1,66". E' quanto si legge sulla pagina Facebook della Cgil di Roma e del Lazio. "Aspetteremo i dati definitivi del 2023 per un bilancio più complessivo e approfondito ma siamo davanti al 19mo trimestre consecutivo, da quando esiste il monitoraggio del Ministero, in cui il Lazio non segna un passo di cambio sulla stabilità del mercato del lavoro e non riduce il divario di precarietà con le altre regioni - spiega il sindacato -. Questi dati non dovrebbero essere fonte di preoccupazione solo per noi ma anche per le istituzioni che devono mettere in campo politiche di sviluppo che puntino sul lavoro stabile, sicuro e di qualità", conclude la nota. (Rer)