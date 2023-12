Roma: Matteoni(ex Confartigianato), importante iniziativa "Città in Scena" su rigenerazione urbana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal prossimo 13 dicembre Roma sarà luogo del primo festival della rigenerazione urbana in Italia, con Città in Scena, prodotto da Fondazione Musica Per Roma, Ance-Associazione Nazionale Costruttori Edili, Associazione Mecenate 90 e Cidac-Associazione delle Città d'Arte. Così, in una nota stampa, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, imprenditore e ideatore della Mmg, tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. "Siamo di fronte a una iniziativa molto importante - aggiunge - visto e considerato che si accenderanno i fari su un comparto fondamentale per lo sviluppo armonico e sostenibile del nostro territorio anche attraverso dibattiti e incontri sul lancio di nuovi modelli urbani e che utilizzano la cultura come principio guida della trasformazione. Personalmente, infatti, credo fortemente nella rigenerazione urbana come strumento di riqualificazione del territorio e rimedio fondamentale al degrado urbano, oltre a rappresentare una formidabile occasione di riappropriazione da parte della collettività degli spazi cittadini con positive ricadute sulla sfera sociale, economica e ambientale. Iniziative lodevoli come quella che sarà protagonista nell'Urbe Eterna, dunque, non possono che fa bene al settore ed essere di forte stimolo per l'agenda istituzionale", conclude. (Com)