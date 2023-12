Roma: Pd Campidoglio, con regolamento impianti sportivi iter semplificato e attività per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato oggi in Aula il nuovo regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi che punta a garantire e potenziare l'accesso allo sport per tutte e tutti. Favorire maggiore semplificazione nella gestione dell'impiantistica comunale, è l'obiettivo di questo nuovo testo, frutto di un lavoro condiviso". Lo dichiara in una nota il gruppo consiliare del Partito democratico in Campidoglio. "Oltre allo snellimento degli iter - spiegano i consiglieri del Pd - che agevolerà il lavoro degli uffici capitolini, ci auguriamo che con una riduzione progressiva delle tariffe e l'apertura di tutti gli impianti sportivi comunali, attraverso nuovi bandi e assegnazioni, sempre più persone possano iscriversi ai nostri centri sportivi, rendendo concreta l'attuazione di un diritto primario riconosciuto dalla nostra Costituzione. Questo è anche un Regolamento che guarda al dialogo, per questo abbiamo previsto l'istituzione di un Osservatorio tra Amministrazione, cittadini e associazioni di settore per un lavoro condiviso che possa tutelare, garantire e migliorare l'accesso alla pratica sportiva. Lo sport è salute, condivisione, inclusione e a Roma vogliamo dargli il giusto valore e renderlo accessibile a chiunque. Ringraziamo tutti i colleghi di maggioranza e opposizione, la Commissione Sport e l'assessore Onorato per questo lavoro lungo e complesso che oggi ci rende orgogliosi" conclude il gruppo consiliare del Pd in Campidoglio. (Com)