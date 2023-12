Tunisia: ministro Esteri incontra direttrice Oim per discutere iniziative su migrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha sottolineato l'impegno del suo Paese per una migrazione ordinata, sicura e rispettosa della dignità umana, durante un incontro a Ginevra con Amy Pope, direttrice generale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Il ministro ha fatto riferimento alle recenti iniziative volte a risolvere le cause profonde della migrazione illegale e ha auspicato una maggiore solidarietà internazionale. Da parte sua, la Direttrice generale dell'Oim ha espresso la sua comprensione per le preoccupazioni della Tunisia riguardo alla migrazione illegale e ha accolto con favore le iniziative del Paese, sottolineando l'importanza di rafforzare i canali di migrazione legale. L’Oim ha espresso la volontà di cooperare con la Tunisia per facilitare i rimpatri volontari e di agire come intermediario tra i Paesi europei e africani, promuovendo canali reciprocamente vantaggiosi per la migrazione regolare. Nel 2023 si è registrato un picco delle partenze dei migranti dalla Tunisia via mare verso l'Italia. Va inoltre notato che diverse organizzazioni internazionali hanno rilevato molteplici violazioni dei diritti umani dei migranti in Tunisia, compreso l’arresto e la deportazione nel deserto. (Tut)