Mes: Meloni, Schlein si chieda perché nessuno vuole attivarlo

- Sul Mes “certe dichiarazioni mi fanno sorridere, come la segretaria del Partito democratico Elly Schlein che dice ‘non possiamo tenere ferma tutta Europa’. Forse non sa che il Mes esiste, chi lo vuole attivare lo può tranquillamente attivare. Forse bisogna interrogarsi sul perché, in un momento in cui tutti facciamo i salti mortali per reperire risorse, nessuno vuole attivarlo: questo sarebbe il dibattito da aprire”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenuta in videocollegamento alla presentazione di PhotoAnsa 2023. “Quello sul Mes è un dibattito molto italiano e anche molto ideologico, testimonia la strumentalità di certe posizioni: non si può parlare di Mes se non si conosce il contesto”, ha aggiunto. (Rin)