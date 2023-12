Roma: Celli, diritto allo sport al centro del nuovo regolamento degli impianti comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diritto allo sport al centro del nuovo regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali che è stato approvato dall'Assemblea capitolina. Così in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "Un testo frutto di un intenso lavoro di confronto tra Assemblea Capitolina, Uffici, Assessorato, operatori e associazioni. Un documento - aggiunge - che definisce finalmente in modo chiaro, trasparente e certo le norme in un settore strategico della nostra città che fino ad oggi non è stato adeguatamente ascoltato e costretto da norme burocratiche che rischiavano di soffocarlo. L'obiettivo che si è voluto raggiungere è stato quello di considerare i concessionari partner dell'Amministrazione consentendo di pianificare in maniera più efficace un servizio pubblico essenziale, dando risposte anche sul tema delle tariffe. Sono stati avviati luoghi istituzionali di confronto quali l'Assemblea dei concessionari e l'Osservatorio dello sport dove finalmente le istanze degli operatori potranno avere voce e visibilità. Roma Capitale vuole tutelare e assicurare l'accesso alla pratica sportiva alle famiglie romane, a partire dallo sport di base, fondamentale per la formazione e la crescita dei più giovani", conclude Celli.(Com)