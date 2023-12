Roma: Parrucci (Pd), con nuovo regolamento impianti sportivi saniamo anomalie del passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Assemblea capitolina "è stata votata la revisione del Regolamento degli impianti sportivi. Un importante risultato che ci ha visto impegnati per diversi mesi e che ci ha permesso di produrre un documento di oggettiva lettura, che non lasci spazio ad interpretazioni personali e che sia di maggiore supporto per i tecnici degli uffici capitolini e per i gestori degli impianti. Un atto dovuto nei confronti dei cittadini e degli operatori del settore". Lo dichiara in una nota il consigliere di Roma Capitale, Daniele Parrucci. "Ispirandoci anche alla modifica dell'articolo 33 della nostra Costituzione - aggiunge - Roma Capitale ha indirizzato la sua azione amministrativa a rendere effettivo il "diritto allo sport" di tutte le persone, senza distinzione di età, di genere, di condizione fisica ed economica, di origine sociale, di etnia, di fede religiosa. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto e con l'applicazione del nuovo regolamento speriamo di sanare molte situazioni anomale che negli anni si sono create, generando un danno, oltre che per l'amministrazione pubblica, anche per tutti gli utenti che in molti casi sono stati privati del diritto allo sport", conclude Parrucci. (Com)