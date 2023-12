Roma: Fd'I, su regolamento si poteva fare meglio ma hanno prevalso divisioni nella maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo diverse sedute di Consiglio con continue sospensioni, caduta del numero legale, riunioni di maggioranza con litigi tra gli esponenti della stessa e tra alcuni consiglieri e l'assessore Onorato, si è giunti all'approvazione del nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi di Roma Capitale. Così in una nota i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia. "Un regolamento che sicuramente va a migliorare il precedente, - aggiunge il gruppo Fd'I - andando a sanare alcune storture e incomprensioni, ed è per questo abbiamo deciso di astenersi. Ci auguriamo, quindi, che il nuovo regolamento permetta agli uffici e ai gestori di avere delle linee più chiare e più rispondenti alle esigenze del mondo dello sport e che possa migliorare l'offerta sportiva mettendo gli operatori nelle condizioni di essere competitivi nel rispetto delle regole". (segue) (Com)