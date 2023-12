Roma: Fd'I, su regolamento si poteva fare meglio ma hanno prevalso divisioni nella maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rimaniamo con l'amaro in bocca per l'occasione persa, poiché potevamo fare di più se non avessero prevalso le divisioni interne alla maggioranza e quindi, invece dell'ottimo, dobbiamo accontentarci di un buon compromesso al ribasso. Il gruppo di Fratelli d'Italia in maniera costruttiva e responsabile ha proposto degli emendamenti, alcuni dei quali bocciati inspiegabilmente dalla maggioranza nonostante i pareri favorevoli degli uffici e dell'assessore Onorato. Ci auguriamo solamente che possa partire una nuova stagione che punti ad una gestione più virtuosa degli impianti e che ponga fine alle situazioni di morosità e illegittimità, per non parlare degli impianti chiusi che devono essere immediatamente rimessi a disposizione della città attraverso la pubblicazione di bandi pubblici", conclude il gruppo capitolino di Fratelli d'Italia. (Com)