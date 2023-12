Regno Unito: Agenzia sicurezza sanitaria, fino a 10 mila morti potenziali in più ogni anno per crisi clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conseguenze della crisi climatica potrebbero causare fino a 10 mila morti in più ogni anno nel Regno Unito entro il 2050. È quanto emerge da un documento pubblicato dall’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa), secondo cui un aumento della temperatura media di 4,3 gradi centigradi porterebbe a un aumento stimato di dodici volte dei decessi legati al caldo entro il 2070. Il documento, ripreso dal quotidiano "The Guardian", afferma inoltre che le malattie trasmesse dagli insetti – come la febbre dengue o il virus Zika – potrebbero diventare ampiamente trasmissibili in tutto il Regno Unito a causa dell'arrivo di specie di insetti originarie dei Paesi più caldi. Ad esempio, il rapporto suggerisce che la zanzara tigre asiatica – che può trasmettere il virus dengue, Zika e chikungunya – ha il potenziale per affermarsi nella maggior parte dell'Inghilterra, del Galles e dell'Irlanda del Nord entro gli anni 2040 e 2050. Londra, inoltre, potrebbe sperimentare una trasmissione endemica di febbre dengue entro il 2060. La professoressa Isabel Oliver, responsabile scientifica dell'Ukhas, ha dichiarato: "Questo rapporto dimostra chiaramente l'impatto che il cambiamento climatico potrebbe avere sulla nostra società se non intraprendiamo azioni decisive. Possiamo aspettarci grandi impatti sulla salute fisica e mentale, mentre il cambiamento climatico aggraverà anche le disuguaglianze sanitarie esistenti". (Rel)