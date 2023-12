Sicurezza: Gasparri (FI), su stanziamento comparto stupito e divertito da critiche di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lo stanziamento deciso in favore delle Forze dell'ordine "leggo stupito ma a tratti anche divertito molte critiche della sinistra". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. "Si vorrebbero disperdere soldi in mille rivoli e comunque per le questioni serie, che verranno poste in Parlamento, il governo troverà attenzione e risorse. Forza Italia è particolarmente lieta che siano stati stanziati, come noi abbiamo chiesto, 100 milioni di euro in più per la Polizia, i Carabinieri, la Guarda di finanza, le Forze armate, la Polizia penitenziaria e i Vigili del fuoco. Il comparto sicurezza-difesa è prioritario. Per quanto riguarda l'immigrazione - prosegue - c'è un aumento gigantesco delle spese e si tratta soltanto di non farle aumentare ancora di più. Comunque per noi la questione è chiarissima. C'è chi come le sinistre è contro i maggiori stanziamenti per il comparto sicurezza-difesa e chi come noi ne ha fatto oggetto di una richiesta prioritaria. Siamo orgogliosi di questa scelta che abbiamo sostenuto e che porteremo avanti. Se qualcuno non vuole dare più soldi alle Forze di polizia lo dica a viso aperto e si assuma la responsabilità di una scelta così incredibile", conclude Gasparri. (Com)