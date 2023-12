Abruzzo: ecco le decisioni odierne della Giunta regionale per il settore sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese che si è riunita oggi a L'Aquila sotto la presidenza di Marco Marsilio ha assunto diverse decisioni in materia di sanità. In particolare su proposta dell'assessore alla Salute Nicoletta Verì l'esecutivo ha recepito le disposizioni ministeriali sulla "Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (Premial") e l'"Elenco malattie infettive sottoposte a sorveglianza". Rinnovato inoltre l'accreditamento per la casa di cura privata Pierangeli di Synergo Srl di Pescara e recepito l'accordo per il "Piano nazionale malattie rare 2023-2026" e sul documento per il "Riordino della rete nazionale delle malattie rare". Si ricostituisce, inoltre, presso il dipartimento Sanità, il Comitato di coordinamento regionale per le vaccinazioni. Approvato il progetto sulla cefalea primaria cronica finanziato dal ministero della Salute e approvata una modifica alla legge regionale n. 28 /2022 "Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni" relativamente ad alcuni dei requisiti abilitanti per l'iscrizione all'elenco regionale degli psicologi di base e all'istituzione dell'Osservatorio regionale permanente della psicologia di base. (Gru)