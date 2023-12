Sanità: a Niguarda il primo trapianto da donatore a “cuore fermo” della Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Ospedale Niguarda di Milano è stato trapiantato un cuore che aveva smesso di battere da 20 minuti. Si tratta di una donazione definita "a cuore fermo". Il prelievo e il trapianto di cuore sono stati effettuati dall'equipe della Cardiochirurgia e del Trapianto del Cuore dell'Ospedale Niguarda di Milano diretta da Claudio Russo. Dall'uomo deceduto sono stati prelevati anche il fegato e i reni, successivamente trapiantati in altre strutture della Rete Nazionale Trapianti. La donazione è avvenuta all'ospedale di Circolo di Varese dell'ASST Sette Laghi e ha visto coinvolta l'equipe della Terapia Intensiva Generale e della Cardiorianimazione (che afferisce al dipartimento Cardiovascolare) dirette rispettivamente da Luca Cabrini e da Paolo Severgnini e il Coordinamento Ospedaliero di Procurement diretto da Federica De Min. "Questo risultato - afferma l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso - consentirà di aumentare il numero dei potenziali donatori ed è stato possibile certamente grazie alla capacità di tutti gli operatori coinvolti di agire in sinergia con professionalità e umanità per il bene dei malati. Ma soprattutto grazie alla solidarietà dei familiari del donatore, manifestata attraverso il gesto del dono, nel rispetto della volontà espressa in vita dal proprio caro. La donazione e il trapianto di organi e tessuti stanno crescendo in Lombardia grazie alle azioni di miglioramento adottate nelle strutture sanitarie". (segue) (Com)