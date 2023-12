Ucraina: Casa Bianca, gli Usa continueranno a sostenere Kiev contro la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’Ucraina in questo momento difficile. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa, in vista del colloquio di domani alla Casa Bianca tra il presidente Joe Biden e l’omologo di Kiev, Volodymyr Zelensky. “Sarà una occasione importante per ricevere aggiornamenti sulla situazione sul campo, e per ribadire il nostro sostegno all’Ucraina in questo momento difficile: le forze russe vogliono sfruttare la stagione invernale per lanciare una nuova offensiva, e ci aspettiamo nuovi attacchi contro le infrastrutture energetiche e civili”, ha detto. (Was)