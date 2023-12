Milano: Nahum, un Consiglio Comunale a San Vittore per dare un segnale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la seduta di oggi del Consiglio Comunale di Milano, il consigliere del Pd, Daniele Nahum, ha avanzato la proposta di “organizzare una seduta del Consiglio Comunale a San Vittore”, perché secondo lui “c’è un dramma che è sotto gli occhi di tutti ed è necessario dare un segnale”. La proposta di Nahum è stata formulata dopo la morte dell’uomo di 46 anni che, la sera di Sant’Ambrogio, nel carcere di San Vittore ha tentato il suicidio. Nahum ha ricordato il problema del sovraffollamento della struttura, in quanto “ogni giorno ci sono 20 ingressi per pene ridicole, che dovrebbero essere scontate attraverso misure alternative”. (Com)