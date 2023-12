Sardegna: Piras (Lega), Forze armate e Forze di polizia viaggino gratis su treni e autobus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consentire alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate di viaggiare, sempre gratuitamente, sui mezzi di trasporto pubblico locale in tutta la Sardegna. Lo chiedono in una mozione, presentata questa mattina in Consiglio regionale, i consiglieri della Lega, primo firmatario, Andrea Piras. “La richiesta nasce dalla necessità di dare un segnale forte sulla sicurezza sui mezzi di trasporto pubblico per i passeggeri e per il personale di servizio - ha affermato Piras (Lega) - e di cercare di ridurre gli atti di vandalismo sugli stessi mezzi.” (segue) (Rsc)