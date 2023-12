Cop28: Pichetto, serve sforzo per risultato più ambizioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si può e si deve fare di più. Stiamo lavorando con i partner europei per migliorare la proposta della presidenza emiratina. Serve uno sforzo ulteriore per un testo più ambizioso". È quanto ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin al termine della riunione di coordinamento dei ministri dell’Unione europea in seguito alla diffusione della bozza di documento diffuso a Dubai dalla presidenza della Cop28. (Rin)