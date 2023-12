Medio Oriente: Casa Bianca, fosforo bianco va utilizzato per gli scopi definiti dalla legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti guardano con preoccupazione alle recenti notizie di stampa in merito all’utilizzo di bombe al fosforo bianco in Libano da parte delle forze israeliane, dopo che Amnesty International ha chiesto pubblicamente una indagine per crimini di guerra dopo che nove civili sono rimasti feriti nel villaggio di Dheira, al confine con Israele, lo scorso ottobre. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il fosforo bianco può essere utilizzato a fini di illuminazione o per produrre fumo e nascondere i movimenti delle truppe: quando inviamo forniture del genere ai nostri alleati, ci aspettiamo che vengano utilizzate nel rispetto di queste regole e del diritto bellico”, ha detto. (Was)