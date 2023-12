Serbia: Jeremic (Ns), se piano su Kosovo sarà accettato ne seguirà un altro per abolire Repubblica Srpska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Serbia accetterà il piano franco-tedesco sulla normalizzazione delle relazioni con il Kosovo, ne seguirà un altro “per l'abolizione” della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina). Lo ha affermato il presidente del Partito popolare serbo (Ns) Vuk Jeremic, alla guida della lista elettorale "Una scelta sicura-Persone serie" alle elezioni parlamentari del 17 dicembre che si svolgeranno nel Paese balcanico. Come riporta l'agenzia di stampa "Beta", Jeremic, durante un comizio elettorale nella città di Cacak, ha affermato che se la Serbia accetterà il piano franco-tedesco, “prima della fine del 2024 a Belgrado ne arriverà un altro relativo alla revisione dell'Accordo di Dayton in Bosnia Erzegovina". "Ciò significherebbe l'abolizione della Repubblica Srpska", ha dichiarato Jeremic, sottolineando che per questo motivo "è necessario respingere il piano franco-tedesco per l'indipendenza del Kosovo e poi sederci e negoziare, innanzitutto con l'Europa, il futuro delle nostre relazioni". (Seb)