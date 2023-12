Veneto: Zaia su terzo mandato, decidere se figura centrale del Paese è cittadino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo Paese deve decidere se vuole avere come figura centrale quella del cittadino. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, rispondendo ai giornalisti sul tema del terzo mandato, a margine della cerimonia di avvio dei lavori per il collegamento ferroviario dell'aeroporto Marco Polo di Venezia alla rete ferroviaria nazionale. “Trovo irrispettoso – ha spiegato - che si continui a dire che si creano centri di potere. Chi dice questo, è come se desse degli idioti ai cittadini perché ci sono alcuni che mandano a casa al primo mandato presidenti di regione”. “Questo Paese deve decidere se vuole avere la figura centrale del cittadino che sceglie la classe dirigente, e quindi deve sbloccare i mandati, o se vuole invece lasciare tutto in mano alla politica, ne prendo atto. Mi chiedo come mai non si propone mai il blocco dei mandati ai parlamentari”, ha concluso. (Rev)