Cinema: Del Brocco, continua la meravigliosa avventura di "Io capitano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io capitano" di Matteo Garrone è tra i sei titoli candidati come miglior film non in lingua inglese ai Golden globes 2024. “Continua la meravigliosa avventura di 'Io capitano', dalle dune del deserto dell’Africa a Los Angeles, in un viaggio che è sempre più tra il sogno e la realtà", commenta in una nota Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai cinema, che ha coprodotto il film. "Questa candidatura ci riempie di orgoglio - aggiunge Del Brocco - e conferma una volta di più come la storia di questi due giovani ragazzi riesca a toccare corde profonde in qualunque parte del mondo. Ad ogni proiezione negli Stati Uniti il film viene ricevuto da onde di emozione, commozione e applausi. Temi universali come il viaggio, la speranza, la prospettiva di una vita migliore vengono accolti e condivisi ad ogni latitudine, perché fanno parte della storia dell’uomo da quando si è messo in cammino lasciando la propria casa in cerca di futuro e di conoscenza. E ora incrociamo le dita e speriamo che questa avventura continui ancora”. "Io Capitano", di Matteo Garrone - ricorda la nota - è una produzione Archimede con Rai cinema e Tarantula con Pathé, Logical content ventures. (Com)