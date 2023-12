Lazio: Zannola (Pd), progetti Fesr ottima notizia, Ostia e Pietralata rinascono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Strategie territoriali Pr Fesr Lazio 2021-2027 presentate oggi "sono un'ottima notizia per sostenere il lavoro di riqualificazione e rilancio di Ostia e Pietralata che la nostra amministrazione ha già avviato". Lo afferma in una nota il consigliere del Pd di Roma, Giovanni Zannola. "Valorizzare e rigenerare i luoghi significativi, a maggior ragione se lontani dal centro storico, della nostra città è uno dei nostri principali obiettivi e con queste nuove risorse, grazie anche alla sinergia Comune e Regione diamo nuovo slancio a due progettualità importati, il mare di Roma con 45 milioni d'investimento e il Tecnopolo di Pietralata con 25. Innovazione, sviluppo, sostenibilità e rigenerazione urbana - aggiunge - sono le parole chiave di questo processo di valorizzazione che contribuirà a dare un nuovo volto alla nostra città". (Com)