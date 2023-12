Cop28: Floridia (Avs), stop a fossili resta un'illusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' grave che la necessaria ambizione per raggiungere la 'carbon neutrality' entro il 2050 sia stata ridimensionata nella nuova bozza di accordo del testo finale della Cop 28. Cancellare la parola 'uscita' dai combustibili fossili equivale a dire che la Cop28 è stato un fallimento. Lo stop definitivo a petrolio, gas e carbone resta ancora un'illusione". Lo afferma la senatrice dell'Alleanza verdi e sinistra Aurora Floridia, che con una delegazione di deputati e senatori e del Consiglio d'Europa ha partecipato nei giorni scorsi alla 28esima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Dubai. "È intollerabile che pochi Paesi tengano in balia le sorti del nostro pianeta, prosegue Floridia. Impegnarsi solo a ridurre i combustibili fossili sul fronte del consumo e della produzione in modo 'equo' e 'ordinato' con i vari distinguo, non ci farà raggiungere in tempi certi gli obiettivi di decarbonizzazione. C'è ancora tempo per negoziare, ci auguriamo che questa bozza venga modificata per il bene delle generazioni future", conclude Floridia. (Rin)