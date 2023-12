Violenza donne: distrutta panchina rossa all'università a Roma, "sarà ripristinata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Neanche il tempo di essere inaugurata che già è stata rimossa, perché vandalizzata: è la panchina rossa installata oggi come simbolo contro la violenza sulle donne nella sede c'entra dell'ateneo "La Sapienza" di Roma. Nel corso della cerimonia un gruppo di donne manifestanti, circa una trentina, ha messo in scena una protesta contestando la necessità di avere in città "più consultori per le donne vittime di violenza e meno panchine rosse". La panchina nel corso del blitz è stata danneggiata e sul posto è intervenuta la polizia. Le manifestanti appartengono, secondo i primi rilievi, all'area degli Antagonisti. Placata la manifestazione la panchina danneggiata è stata rimossa. La panchina inaugurata oggi è frutto della collaborazione tra As Roma e Università La Sapienza, alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (segue) (Rer)