Violenza donne: distrutta panchina rossa all'università a Roma, "sarà ripristinata" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri contro la violenza sulle donne sono impressionanti. Noi stiamo lavorando per aumentare i centri anti violenza, le case rifugio e di semi autonomia, e ne abbiamo inaugurata qualche giorno fa una proprio dedicata a Giulia, a Grottaferrata e stiamo facendo in modo che in ogni Municipio ce ne siano più di una. Tutti devono fare qualcosa, nessuno può essere indifferente. La violenza sulle donne non è solo fisica, ma nasce da un'idea di dominio e prevaricazione maschile che può prendere diverse forme, anche le più sottili", ha detto Gualtieri. "Riteniamo che l'obiettivo di un grande Ateneo come il nostro – ha dichiarato la rettrice Antonella Polimeni - sia quello di mettere in atto azioni concrete e simboliche, di costruire una comunità educante, di cercare alleanze e di costruire esempi. Starà alla nostra comunità stabilire se l'esempio corretto è quello di chi posa simboli o di chi li distrugge. Di chi mette in atto azioni o di chi le contesta, di chi apre i centri antiviolenza, con professionisti formati, rivolti alla propria comunità e al territorio nel quartiere di San Lorenzo, oppure di chi occupa spazi, sottraendoli a tutta la comunità studentesca". (segue) (Rer)