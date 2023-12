Speciale infrastrutture: Lombardia, Cosentino, nuovo codice appalti elimina complessità burocratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dialogo con Confcooperative Lavoro e Servizi nella sua importanza è naturale perché condividiamo l'obiettivo comune di promuovere il benessere dei cittadini. L'evento di oggi a Palazzo Pirelli, la casa dei lombardi, rappresenta un'opportunità per ascoltare il punto di vista del settore, fondamentale per il miglioramento dei servizi pubblici. In questo contesto, il Governo Meloni ha compiuto grandi passi in avanti, in particolare grazie al Ministro Salvini che, mediante continue interlocuzioni con le associazioni, ha reso possibile la stesura di un nuovo codice degli appalti che elimina le complessità burocratiche del passato". Lo ha sottolinea il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Giacomo Cosentino commentando il convegno promosso insieme a Confcooperative Lavoro e Servizi sul tema "Dall'appalto al salario". "La giornata di oggi rappresenta un passaggio importante - ribadisce a sua volta il Presidente del Confcooperative Lavoro e Servizi Massimo Stronati-. Abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con diversi interlocutori con i quali è stato possibile condividere un concetto che ci sta profondamente a cuore: è necessario ripartire dal riconoscimento del valore del lavoro e ragionare su quanto e come, in un'economia moderna, la commessa pubblica e/o privata incida sul salario. In un periodo come quello attuale nel quale si discute di salario minimo è indispensabile parlare di salari giusti" - prosegue Stronati-. "E' dunque ineludibile considerare il ruolo che svolge e può svolgere il committente, in particolare quello pubblico, nel processo di formazione dei salari. Senza questo coinvolgimento in alcuni settori, come quello dei servizi, si rischia di parlare del nulla. Da questo punto di vista certamente il nuovo codice dei contratti, così come impostato dal legislatore, può rappresentare una svolta importante". Per l'occasione il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha inviato un video messaggio: nel corso dell'Incontro sono intervenuti, oltre al Vice Presidente del Consiglio Giacomo Cosentino, anche l'Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi; Claudio Contessa, Presidente della VI° Sezione del Consiglio di Stato; il Segretario Generale della Fisascat CISL Davide Guarini; il professor Leonardo Salvemini, Presidente del Comitato Tecnico Legislativo di Regione Lombardia; Elena Griglio, Capo Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Maurizio Del Conte, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro all'Università Bocconi di Milano. (Com)