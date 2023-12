Speciale infrastrutture: Bonelli (Avs), Salvini parla di miliardi come bruscolini ma cancella opere Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini continua a straparlare e parla di soldi come se fossero bruscolini, ma se ci sono tutte queste risorse, perché il suo ministero ha cancellato tante opere pubbliche come quelle ferroviarie a partire dalla Sicilia e Calabria, ma non solo? Indica cifre a caso. Oggi tira fuori dal cilindro 60 miliardi di opere in Sicilia e in Calabria, ma senza dire da dove li prenderà e dove saranno investiti. Perché la realtá dei fatti è che, ad esempio, adesso in Sicilia si deve affrontare un viaggio di 12 ore in treno per spostarsi da Siracusa a Trapani". Lo afferma in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, che prosegue: "Ma Salvini non dice che il progetto del Ponte è un buco senza fine, che non porterá a nulla, se non a sprecare 14 miliardi di euro per il suo ego. Continuo a pensare che sia necessario attivare risorse e per unire gli uffici legali delle forze di opposizione per fermare il progetto del Ponte sullo Stretto. È fondamentale agire con determinazione e responsabilità per tutelare i diritti delle comunità coinvolte e garantire una valutazione approfondita e obiettiva di un progetto inutile e dannoso per ambiente ed economia", conclude. (Com)