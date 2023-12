Speciale infrastrutture: Consiglio Ue e Parlamento raggiungono accordo sul futuro mercato dell'idrogeno e del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul regolamento che stabilisce norme comuni per il mercato interno dei gas rinnovabili e naturali e dell'idrogeno. L'obiettivo della legislazione, si legge in una nota del Consiglio, è di facilitare la penetrazione dei gas rinnovabili e a basso contenuto di carbonio nel sistema energetico, in particolare l'idrogeno e il biometano. Il regolamento fa parte del pacchetto di decarbonizzazione dei mercati dell'idrogeno e del gas, che comprende anche una direttiva, ed entrambi fanno parte del pacchetto "Fit for 55". Come si legge in una nota del Consiglio, "mirano a creare un quadro normativo per le infrastrutture e i mercati dedicati all'idrogeno e per la pianificazione integrata delle reti". Inoltre, stabiliscono regole per la protezione dei consumatori e rafforzano la sicurezza dell'approvvigionamento. L'accordo provvisorio prevede una nuova entità separata nel settore dell'idrogeno: un'entità dell'Ue per i gestori di reti a idrogeno (Ennoh). Sarà indipendente dall'attuale Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione del gas (Entsog) e dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'elettricità (Entsoe), pur sfruttando le sinergie e la cooperazione tra i tre settori. (Beb)