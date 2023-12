Speciale infrastrutture: Salvini, multa e carcere per vandali che danneggiano perfino fiumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se per 'salvare l’ambiente' questi imbecilli riescono solo a danneggiare monumenti, opere d’arte, chiese e perfino fiumi, da salvare rimangono solo i loro pochi neuroni rimasti. Multa e carcere per questi vandali". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito alle iniziative degli attivisti di Extinction rebellion che hanno colorato di verde le acque italiane, dal Canal grande a Venezia al Naviglio a Milano, dal Tevere a Roma al Po a Torino. (Rin)