Speciale infrastrutture: Tav, Salvini, il 18 dicembre sarò in Val di Susa contro violenze delinquenti del no

23 luglio 2021

- "Avanti con l’Italia dello sviluppo e dei sì. Il 18 dicembre sarò in Val di Susa, al cantiere della Tav tra Torino e Lione, contro le violenze dei delinquenti del no. Sempre dalla parte delle Forze dell’ordine e grazie alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno difendono questo Paese". Lo afferma su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)