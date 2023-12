Fincantieri: impostata a Monfalcone Star Princess

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi a Monfalcone l'impostazione di Star Princess, seconda nave della classe Sphere di Princess Cruises, brand del Gruppo Carnival Corporation; la prima della classe è Sun Princess. Entrambe le navi da crociera – riferisce Fincantieri in una nota – sono dual-fuel, alimentate principalmente a gas naturale liquefatto (Lng), il combustibile marino più pulito attualmente disponibile in larga scala sul mercato. Star Princess ospiterà 4.300 ospiti e, come Sun Princess, si basa su un design di piattaforma di nuova generazione. Sun Princess sarà consegnata nel primo trimestre del 2024 mentre Star Princess nel 2025. Princess Cruises, società armatrice e tour operator leader a livello internazionale, gestisce attualmente una flotta di 15 moderne navi da crociera, trasportando milioni di ospiti ogni anno verso 330 destinazioni in tutto il mondo. (Com)