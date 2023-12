Medio Oriente: Israele ha utilizzato fosforo bianco fornito da Usa in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze israeliane hanno utilizzato il fosforo bianco fornito dagli Stati Uniti nel quadro di un attacco nel Sud del Libano risalente allo scorso ottobre, spingendo Amnesty International a chiedere pubblicamente una indagine per crimini di guerra. Lo scrive il “Washington Post”, che ha potuto esaminare alcuni detriti e frammenti di proiettili di artiglieria nel villaggio di Dheira, al confine con Israele, e che ha fatto verificare le conclusioni delle sue analisi ad Amnesty International e Human Rights Watch. Un giornalista del quotidiano statunitense ha trovato i frammenti di tre proiettili di artiglieria da 155 millimetri che avrebbero distrutto quattro case nel villaggio, ferendo almeno nove persone. I proiettili sarebbero stati caricati con il fosforo bianco, che venendo a contatto con l’ossigeno presente nell’aria genera calore e crea una spessa coltre di fumo utilizzata per nascondere i movimenti delle truppe o coprire la ritirata. La sostanza, tuttavia, aderisce alla pelle e finisce con il distruggere i tessuti organici, provocando gravi ustioni e danni respiratori. L’attacco a Dheira ha provocato almeno nove feriti, tre dei quali sono stati ricoverati in ospedale. Secondo il quotidiano, i codici trovati sui frammenti corrispondono alla nomenclatura utilizzata dalle Forze armate statunitensi per marchiare le munizioni prodotte sul territorio nazionale: nello specifico, i proiettili trovati nel villaggio sono stati prodotti presso impianti in Louisiana e in Arkansas, rispettivamente nel 1989 e nel 1992. Le caratteristiche dei proiettili, inoltre, corrispondono alle bombe al fosforo bianco M825 prodotte da Washington, che possono essere sparate anche da cannoni howitzer da 155 millimetri. Le foto e i video del quotidiano, verificate da Amnesty International, mostrano chiaramente il fumo associato al fosforo bianco nei cieli di Dheira, il 16 ottobre scorso. (Was)