Ue: Consiglio Esteri lancia iniziativa di sicurezza per Golfo di Guinea

- Il Consiglio dell'Ue ha adottato oggi una decisione che avvia l'iniziativa di sicurezza e difesa dell'Unione europea a sostegno dei Paesi dell'Africa occidentale del Golfo di Guinea, per una durata iniziale di due anni. Ha inoltre approvato i piani operativi e di missione per i pilastri civili e militari dell'iniziativa. "Questa iniziativa rientra nell'approccio integrato dell'Ue alla regione e contribuirà a sostenere Costa d'Avorio, Ghana, Togo e Benin nell'affrontare le sfide dell'instabilità e dell'insicurezza", si legge in una nota del Consiglio. "Lo farà rafforzando le capacità delle forze di sicurezza e di difesa dei quattro Paesi dell'Africa occidentale di contenere e rispondere alla pressione esercitata dai gruppi armati terroristici nelle loro regioni settentrionali", continua ancora il testo. Inoltre, mira a promuovere lo Stato di diritto e il buon governo nei settori della sicurezza e la costruzione della fiducia tra la società civile e le forze di sicurezza e di difesa. (segue) (Beb)