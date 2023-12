Ue: Consiglio Esteri lancia iniziativa di sicurezza per Golfo di Guinea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa iniziativa, elaborata in stretto coordinamento con Costa d'Avorio, Ghana, Togo e Benin, l'Ue propone un sostegno su misura basato sulle esigenze individuate e formulate dagli stessi quattro Paesi", precisa il Consiglio nel comunicato stampa. Seguendo un'impostazione innovativa, flessibile e modulare, l'iniziativa combinerà competenze militari e civili in materia di sicurezza e difesa (fornendo squadre di formazione a breve termine o esperti in visita) in complementarità con le misure di assistenza del Fondo europeo per la pace, come quelle recentemente adottate per sostenere le Forze armate del Benin (11,75 milioni di euro) e del Ghana (8,25 milioni di euro), conclude la nota. (Beb)