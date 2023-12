Torino: Askatasuna su blitz Polizia, questione sicurezza edificio sembra invenzione per ottenere sgombero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sembra che questa storiella dei rischi per la sicurezza all'interno degli spazi sociali sia una bella invenzione di una qualche mente contorta che, non sapendo più a quale santo rivolgersi per ottenere lo sgombero del centro sociale Askatasuna, debba ricorrere a cavilli burocratici che farebbero ridere un qualsiasi gestore di un locale pubblico, a scorciatoie giudiziarie per evitare di tirare fuori l'asso nella manica e usare la forza bruta per mettere fine all'esperienza pluridecennale del centro sociale. Lo ha affermato in una nota stampa il centro sociale Askatasuna commentando il blitz della polizia avvenuto questa mattina nell'edificio di corso Regina Margherita. "Per questo motivo invitiamo tutti e tutte a partecipare numerosi all'appuntamento di venerdì 15 dicembre al centro sociale Askatasuna per un momento di incontro e confronto su quanto sta accadendo in occasione della consueta apertura del centro per il dopolavoro - hanno continuato da Askatasuna -. (segue) (Rpi)