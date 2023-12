Mali: Consiglio dell'Ue rinnova misure restrittive fino a dicembre 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Ue ha rinnovato oggi le misure restrittive in vista della situazione in Mali per un altro anno, fino al 14 dicembre 2024. Una persona è stata inoltre cancellata dall'elenco delle liste dei sanzionati. Le 5 persone attualmente oggetto del regime di sanzioni per aver ostacolato la transizione politica in Mali sono soggette al congelamento dei beni e al divieto di viaggiare nell'Ue, specifica una nota del Consiglio. Inoltre, è vietata la fornitura di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati, o a loro beneficio. "L'Ue continua a essere al fianco del popolo del Mali e ribadisce il suo pieno impegno per il rigoroso rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale in Mali", si legge in una nota del Consiglio. (Beb)