Mps: assolti in appello perché il fatto non sussiste ex vertici Viola e Profumo

- È terminata con l'assoluzione perché il fatto non sussiste l'udienza nel processo di secondo grado per falso in bilancio e aggiotaggio in relazione ai derivati Santorini e Alexandria in cui erano imputati l'ex presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) Alessandro Profumo e l'ex amministratore delegato Fabrizio Viola. La II Corte d'Appello di Milano ha deciso, dopo il rinvio per la malattia di uno dei tre giudici del collegio, di assolvere gli imputati perché "il fatto non sussiste". Si tratta di una sentenza importante perché permette di ridurre i rischi legali presenti nel bilancio della banca e rilasciare riserve a beneficio del capitale. A marzo scorso, il sostituto procuratore di Milano, Massimo Gaballo, aveva richiesto la conferma della condanna di primo grado per Profumo e Viola, arrivata nell'ottobre 2020 e che aveva previsto sei anni di reclusione. (Rem)