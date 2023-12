Speciale energia: Qatar punta a investire in concessione della francese Total in Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune compagnie petrolifere e del gas del Qatar intendono partecipare ad una concessione gestita dalla compagnia petrolifera francese Total, in Iraq. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa irachena “Ina”, riportando le parole del consigliere del ministero del Petrolio iracheno, Abdel Baqi Khalaf, secondo cui "è disponibile una nuova tornata di offerte a cui possono partecipare tutte le società arabe e straniere". Il consigliere ha aggiunto che "l'ambiente per gli investimenti iracheni è ora promettente, in particolare nei giacimenti petroliferi". (Irb)