Speciale energia: emiratina Snoc punta su idrogeno verde per zero emissioni del 2023

- La Sharjah National Oil Corporation (Snoc), fornitore di gas degli Emirati Arabi Uniti, sta esplorando progetti di idrogeno verde e di cattura del carbonio nel tentativo di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2032. Lo ha affermato l’amministratore delegato della società, Hatem Al Mosa, al quotidiano emirato “The National”, a margine del vertice sul clima Cop28. "Potremo applicare alcune di queste tecnologie, ma intanto stiamo imparando e studiando ciò che sta accadendo nel settore", ha detto Al Mosa. Snoc, fondata nel 2010, ha il compito di esplorare, produrre, ingegnerizzare e mantenere le risorse energetiche della città emiratina di Sharjah. Oltre al giacimento di gas Mahani, scoperto nel 2020, possiede e gestisce altri tre giacimenti. A luglio, la società ha firmato un accordo iniziale con la società giapponese Sumitomo Corporation per esplorare un progetto di cattura del carbonio nell'emirato. Nel mese di ottobre, la Snoc e la Emerge Company, la joint venture tra il gruppo francese Edf e l’emiratina Masdar, hanno firmato un accordo per costruire la più grande centrale solare dell'emirato. (Res)