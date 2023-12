Speciale energia: Adnoc e Masdar firmano accordi sull’idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera emiratina Adnoc e l’azienda di energie rinnovabili Masdar hanno firmato degli accordi per esplorare le opportunità nel settore dell'idrogeno verde. Lo ha reso noto il quotidiano "The National", secondo cui Adnoc ha già iniziato a lavorare in questa direzione, grazie alla collaborazione stretta con l’azienda giapponese Mitsubishi Heavy Industries per esplorare le potenziali opportunità dell’idrogeno e dell’ammoniaca verde, fondamentali per decarbonizzare le industrie e soddisfare la crescente domanda globale di materie prime più green. In un comunicato le due aziende emiratine hanno affermato che si applicheranno anche nella ricerca e nell’attuazione di tecnologie di gestione del carbonio. (Res)